Финансирование НАН возросло на 30%, - Гройсман

Об этом заявил премьер Украины Владимир Гройсман на встрече с молодым доктором физико-математических наук Ольгой Броварец – передает пресс-служба КМУ. Гройсман при этом отметил, что объем финансирования НАН за счет общего фонда госбюджета в 2017 году был установен в сумне 2 млрд 701,8 млн – то есть на 641,2 млн грн. либо на 31,1% больше финансирования 2016 г.

Отмечается также, что рост произошел впервые после трехлетнего снижения. Также Гройсман отметил, что финансирование академии наук и мотивации для ученых должна быть изменена так, чтобы обеспечить производство цикла - от проведения исследования по практическому внедрению результатов.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман назвал госбюджет-2017 человекоцентричным.