13:15 01.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Правительство на заседании одобрило докапитализацию двух государственных банков

Кабинет министров Украины в среду, 1 февраля, одобрил докапитализацию двух государственных банков на общую сумму 6,5 миллиардов гривен.

Правительство на заседании одобрило докапитализацию двух государственных банков

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседания правительства. Таким образом, согласно решению правительства, Ощадбанк и Укрэксимбанк будут докапитлизированы путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа на 3,5 миллиарда гривен и три миллиарда гривен соответственно.

Вместе с тем, докладывая по этом вопросу на заседании, министр финансов Украины Александр Данилюк отметил, что это было предложение Национального банка. Вчера было проведено заседание Экспертно-аналитического совета, который дал соответствующие рекомендации о сумме докапитализации, - пояснил глава финансового ведомства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Нацбанк выкупил ОВГЗ на 1,4 миллиарда гривен у ПриватБанка.


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