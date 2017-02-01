Правительство на заседании одобрило докапитализацию двух государственных банков

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседания правительства. Таким образом, согласно решению правительства, Ощадбанк и Укрэксимбанк будут докапитлизированы путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа на 3,5 миллиарда гривен и три миллиарда гривен соответственно.

Вместе с тем, докладывая по этом вопросу на заседании, министр финансов Украины Александр Данилюк отметил, что это было предложение Национального банка. Вчера было проведено заседание Экспертно-аналитического совета, который дал соответствующие рекомендации о сумме докапитализации, - пояснил глава финансового ведомства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Нацбанк выкупил ОВГЗ на 1,4 миллиарда гривен у ПриватБанка.