Наличный доллар в среду понизился еще на семь копеек

Наличный евро, наоборот, набрал семь копеек. Таким образом сегодня, доллар продается по 27,67 гривен, а евро можно купить по 29,84 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,90-27,60, продажи 27,40-28,00 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,1239, продажи - 27,6664 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,20-29,50, продажи - 29,40-30,10 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,9854, продажи – 29,8463 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,560, продажи - 4,500-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,180, продажи - 4,658 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины во вторник, 31 января, наличный доллар понизился на 14 копеек. Наличный евро также потерял 17 копеек. Таким образом вчера доллар можно было купить по 27,74 гривен, а евро продавался по 29,77 гривен.