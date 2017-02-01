16:35 01.02.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На развитие метро в Харькове выделят 320 миллионов гривен

Выделенные средства направят на строительство новых станций метрополитена Харькова "Державинская" и "Одесская".

На развитие метро в Харькове выделят 320 миллионов гривен

Евробанк развития и реконструкции и  Европейский инвестбанк намерены выделить 320 млн грн - на финансирование харьковского метрополитена. Об этом рассказал первый заместитель городского главы Игорь Терехов.

Выяснилось, что выделенные средства направят на строительство станций метро "Державинская" и "Одесская", а также создания электродепо для обслуживания поездов и обновление подвижного состава. На данный момент это – очень амбициозный проект: в Украине никто не строит метро в подобном объеме – отметил он.

Как сообщал УРА-Информ, строительство метро на Виноградарь стартует в 2017 г.


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