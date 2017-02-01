На развитие метро в Харькове выделят 320 миллионов гривен

Евробанк развития и реконструкции и Европейский инвестбанк намерены выделить 320 млн грн - на финансирование харьковского метрополитена. Об этом рассказал первый заместитель городского главы Игорь Терехов.

Выяснилось, что выделенные средства направят на строительство станций метро "Державинская" и "Одесская", а также создания электродепо для обслуживания поездов и обновление подвижного состава. На данный момент это – очень амбициозный проект: в Украине никто не строит метро в подобном объеме – отметил он.

Как сообщал УРА-Информ, строительство метро на Виноградарь стартует в 2017 г.