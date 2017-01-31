01:00 31.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100159029:mysnichenko

В Кабмине не видят причин для роста тарифов ЖКХ

Нынешняя цена на природный газ соответствует европейской.

В Кабмине не видят причин для роста тарифов ЖКХ

Сегодня нет оснований говорить о росте тарифов на ЖКГ или природный газ. Об этом заявил министр соцполитики Украины Павел Розенко в рамках одного из интервью.

Розенко убежден в том, что сейчас нет экономических предпосылок для роста цен на газ, на электроэнергию и ЖКХ. И субсидии считалиисходя из 6800/м3 – как сказано в проекте закона про бюджете.

Если произойдут курсовые колебания или цена на газ вырастет, тогда правительство должно будет сделать перерасчет числа получателей субсидий – добавил Розенко.

Как сообщал УРА-Информ, в столице тариф на электроэнергию не вырастет по причине проведения конкурса Евровидение-2017. Об этом сообщили в КГГА.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив