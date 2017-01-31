Microsoft продает облигации на 17 миллиардов долларов

Так, американская корпорация Microsoft сообщила о продаже облигаций на 17 млрд долл. Об этом сообщает издание Dailycomm. Облигации эти были выпущены со сроками погашения от трех до 40-ка лет. Данная сделка также включает в себя продажу десятилетних облигаций с купоном 3,3%.

Кроме того – также ожидается, что привлеченные средства направят на расходы, которые связаны с покупкой соцсети LinkedIn. Напомним, что капитализация Microsoft уже достигла 500 млрд долл. впервые за 17-ть лет.

Как сообщал УРА-Информ, Приватбанк ранее погасил задолженность перед Нацбанком – после монетизации облигаций внутреннего госзайма.