Украина требования МВФ выполнила, - Меркель

Федеральный канцлер Германии - Ангела Меркель – 30 января заявила, что Украина все требования Международного валютного фонда (МВФ) выполнила. Об этом Меркель заявила на брифинге в Берлине.

По ее словам – она приветствует реформы, которые проводятся в Украине. Сейчас присутствуют ограничения со стороны МВФ. При этом Украина пока что выполнила все требования, и Германия поддерживает и приветствует шаги к реформированию страны экономически и всесторонне. Также Меркель заявила, что за 2,5 года дружба между Германией Украиной стала еще крепче.

Как сообщал УРА-Информ, Петр Порошенко обсудил с Меркель безвизовый режим для Украины.