18:02 30.01.2017 | Экономика | Новости
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Порошенко призвал инвестировать в Украину активнее

Президент Украины Петр Порошенко 30 января провел с представителями немецких деловых кругов встречу.

Порошенко призвал инвестировать в Украину активнее

В рамках своего рабочего визита в Берлин Порошенко призвал компании Германии активнее вкладывать средства в Украину. Об этом передает сайт украинского президента.

Порошенко провел с представителями немецких деловых кругов встречу 30 января. По словам главы государства – сейчас важной задачей, над которой трудится украинская власть, является создание для безопасного инвестирования всех условий. Порошенко при этом отметил, что наряду с запуском зоны свободной торговли между Украиной и ЕС также открылись и перспективные возможности наращивания между Киевом и Берлином взаимодействия.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко и президент Бундестага призывали ускорить процесс предоставления безвиза Украине.


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