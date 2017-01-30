Порошенко призвал инвестировать в Украину активнее

В рамках своего рабочего визита в Берлин Порошенко призвал компании Германии активнее вкладывать средства в Украину. Об этом передает сайт украинского президента.

Порошенко провел с представителями немецких деловых кругов встречу 30 января. По словам главы государства – сейчас важной задачей, над которой трудится украинская власть, является создание для безопасного инвестирования всех условий. Порошенко при этом отметил, что наряду с запуском зоны свободной торговли между Украиной и ЕС также открылись и перспективные возможности наращивания между Киевом и Берлином взаимодействия.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко и президент Бундестага призывали ускорить процесс предоставления безвиза Украине.