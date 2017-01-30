16:02 30.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Янукович и его соратники отмыли 200 миллиардов гривен – Госфинмониторинг

На счетах окружения Виктора Януковича заблокировано около 1,5 млрд долл.

Янукович и его соратники отмыли 200 миллиардов гривен – Госфинмониторинг

Так, экс-президент Украины и его окружение ранее "отмыли" 201,7 млрд гривен. Об этом передает пресс-служба Государственной службы финансового мониторинга.

Согласно проведенным расследованиям службы, которые длились с марта 2014 г. по декабрь 2016 г., было подготовлено и направлено правоохранителям 547 материалов (109 обобщенных, а также  438 дополнительных материалов) касательно финансовых операций, что были проведены бывшими чиновниками времен президентства Виктора Януковича. По итогам расследований Госфинмониторингом были заблокированы на счетах физических и юрлиц, имеющих связь с Януковичем  и бывшими соратниками, средства в объеме 1,54 млрд долл.

Как сообщал УРА-Информ, 30 января прокуратура планировала уведомить защиту Януковича про завершение досудебного расследования.


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