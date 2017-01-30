15:17 30.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Блокада Донбасса нанесла Украине убытков на 35 миллионов гривен

Блокада Донбасса может негативно повлиять также и на освобождение заложников.

Блокада Донбасса нанесла Украине убытков на 35 миллионов гривен

Согласно данным СБУ, на данный момент блокирование Донбасса активистами нанесло стране 35 млн грн убытков. Об этом передает пресс-служба СБУ.

Более того, правоохранители отметили, что блокирование ж/д сообщения имеет признаки правонарушений, о которых говорится в УК Украины (ст. 278 "Угон подвижного состава, воздушного или речного судна", ст. 279 "Блокирование т коммуникаций и захват транспортного предприятия ", ст. 280 "Принуждение сотрудников транспорта к невыполнению служебных обязанностей"). Также отсутствие поставок угля на ТЭК ставит под угрозу работу энергосистемы Украины и может привести к веерным отключениям потребителей.

Как сообщал УРА-Информ, ранее ветераны АТО грозились устроить блокаду оккупированных территорий Донбасса – чтобы добиться освобождения украинских пленных.


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