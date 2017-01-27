02:00 27.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100158772:mysnichenko

Центризбирком утвердил на 2017 год две сметы

26 января на заседании ЦИК утвердили две сметы на 2017 год. 

Центризбирком утвердил на 2017 год две сметы

Об этом рассказали в пресс-службе Центризбиркома. Так, 26 января было проведено очередное заседание комиссии, которое провел глава данной комиссии - Михаил Охендовский. На заседании было утверждено расписание членов избирательной комиссии, служащих Секретариата и патронатной службы избирательной комиссии, а также сотрудников службы распорядителя реестра избирателей на 2017 г.

Также были утверждены две сметы ЦИК на 2017 г. А именно - по бюджетной программе  "Проведение выборов депутатов Украины" на сумму 32 млн 167 тыс. 600 грн и по бюджетной программе  "Функционирование реестра избирателей" на 2017 г. на сумму 31 млн 426 тыс. 200 грн.

Как сообщал УРА-Информ, ЦИК назначила местные выборы в Украине на 11 декабря 2016 г.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив