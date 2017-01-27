Порошенко подчеркнул необходимость увеличения экспорта украинского оружия

Об этом рассказали в пресс-службе главы государства. По словам Порошенко - следует поддержать спрос на украинское оружие. Сейчас страна не распродает, в отличие от некоторых горе-министров обороны принимавших соответствующие решения. На сегодняшний день убедительно Украина завоевывает рынок различными видами вооружения, что производятся в стране - отметил глава государства.

Как сообщал УРА-Информ, Украина попала в топ-10 мировых экспортеров оружия.