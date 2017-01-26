В Нацбанке ждут роста международных резервов Украины

Так, в 2017 г. международные резервы Украины вырастут до 21,3 млрд долл. Об этом во время брифинга сообщила глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

По ее словам - ожидается, что увеличение международных резервов на конец 2017 г. составит 21,3 млрд долл. А уже на конец 2018 г.- 27,1 млрд долл. - добавил Гонтарева. Также глава Нацбанка подчеркнула, что дальнейшее накопление резервов - важная задача для Нацбанка и для правительства Украины, учитывая в том числе рост объемов внешних платежей по госдолгу, начиная с 2019 г.

Как сообщал УРА-Информ, международные резервы Украины за последний год выросли на 12%.