09:27 26.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские АЭС за сутки произвели 258,63 млн кВт-ч электроэнергии

Украинскими станциями выработано 258,63 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС - в пределах норм. 

Украинские АЭС за сутки произвели 258,63 млн кВт-ч электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Как отмечается, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.

"На энергоблоке № 1 Ровенской АЭС 34-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 3 Ровенской АЭС 93-е сутки капитального планового ремонта", - сказано в пресс-службе.

Кроме того, на энергоблоке № 2 Южно-Украинской АЭС 63-и сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 300 МВт, РАЭС - 1 430 МВт, ЮУАЭС - 2 010 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее украинские АЭС за сутки произвели 258,58 млн кВт-ч электроэнергии. 


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