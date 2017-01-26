Украинские АЭС за сутки произвели 258,63 млн кВт-ч электроэнергии

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

Как отмечается, на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.

"На энергоблоке № 1 Ровенской АЭС 34-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке № 3 Ровенской АЭС 93-е сутки капитального планового ремонта", - сказано в пресс-службе.

Кроме того, на энергоблоке № 2 Южно-Украинской АЭС 63-и сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 300 МВт, РАЭС - 1 430 МВт, ЮУАЭС - 2 010 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее украинские АЭС за сутки произвели 258,58 млн кВт-ч электроэнергии.