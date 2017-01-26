21:59 26.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украина согласовала с МВФ все технические вопросы, - Гонтарева

Все технические вопросы для пересмотра программы сотрудничества с Международным валютным фондом согласованы.

Украина согласовала с МВФ все технические вопросы, - Гонтарева

Украина все согласовала. Кабинет министров сейчас дорабатывает технические вопросы, и в очень скоро меморандум будет подписан.

Об этом в четверг, 26 января, во время пресс-конференции заявила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. По ее словам, совет директоров МВФ в ближайшее время сообщит дату заседания по украинскому вопросу.

Она также выразила уверенность, что решение будет положительным.

Напомним, вице-премьер-министр Павел Розенко заявил о снятии вопроса о повышении пенсионного возраста с переговоров с Международным валютным фондом по подготовке новой редакции Меморандума о сотрудничестве по программе EFF.

Как сообщал УРА-Информ, Гонтарева уверена в получении очередного транша Украиной.


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