Украина и Индия договорились об усилении торгового сотрудничества

Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив обсудил с государственным министром иностранных дел Индии Мобашаром Джавадом Аккбаром усиление торгово-экономического сотрудничества.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Как отмечается, речь шла об усилении торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Индией и результатах взаимной торговли.
"Договорились, что Украина и Индия вскоре обменяются торговыми миссиями, возобновят работу совместной межправительственной комиссии, усилят сотрудничество в сфере промышленности и ИТ", - заявил Кубив.
Кроме того, в Минэкономразвития отметили, что сегодня Индия является важным и надежным торговым партнером для Украины. За 10 месяцев 2016 года мы экспортировали в Индию товаров на сумму более1,39 млрд долл США, это на 14,7% больше, чем в 2015 году.
В свою очередь, Аккбар рассказал о высокой заинтересованности Индии в продукции украинской промышленности, в частности производстве запчастей для гражданской авиации, тяжелой автотехники, железнодорожного транспорта.
"С целью улучшения реализации совместных инвестиционных проектов С.Кубив и М.Аккбар также договорились активизировать работу над заключением обновленного соглашения в сфере содействия и взаимной защите инвестиций, которая сейчас разрабатывается украинской стороной", - говорится в сообщении.
Также Министр Аккбар подтвердил готовность провести в Киеве Шестое заседание украинско-индийской межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству для активизации взаимного диалога и усиления сотрудничества между Украиной и Индией.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины рассчитывает на плодотворное сотрудничество в вопросах безопасности с администрацией Трампа.