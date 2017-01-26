Украина и Индия договорились об усилении торгового сотрудничества

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Как отмечается, речь шла об усилении торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Индией и результатах взаимной торговли.

"Договорились, что Украина и Индия вскоре обменяются торговыми миссиями, возобновят работу совместной межправительственной комиссии, усилят сотрудничество в сфере промышленности и ИТ", - заявил Кубив.

Кроме того, в Минэкономразвития отметили, что сегодня Индия является важным и надежным торговым партнером для Украины. За 10 месяцев 2016 года мы экспортировали в Индию товаров на сумму более1,39 млрд долл США, это на 14,7% больше, чем в 2015 году.

В свою очередь, Аккбар рассказал о высокой заинтересованности Индии в продукции украинской промышленности, в частности производстве запчастей для гражданской авиации, тяжелой автотехники, железнодорожного транспорта.

"С целью улучшения реализации совместных инвестиционных проектов С.Кубив и М.Аккбар также договорились активизировать работу над заключением обновленного соглашения в сфере содействия и взаимной защите инвестиций, которая сейчас разрабатывается украинской стороной", - говорится в сообщении.

Также Министр Аккбар подтвердил готовность провести в Киеве Шестое заседание украинско-индийской межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научно-техническому, промышленному и культурному сотрудничеству для активизации взаимного диалога и усиления сотрудничества между Украиной и Индией.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины рассчитывает на плодотворное сотрудничество в вопросах безопасности с администрацией Трампа.