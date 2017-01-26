Розенко поручил реагировать на повышение стоимости проезда

Такое распоряжение было отдано также местным органам власти - принимать жесткие меры на необоснованное повышение тарифов на перевозки пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Розенко подяеркнул, что повышение минимальной зарплаты не является основанием для роста цен. Поэтому Мининфраструктуры вместе с главами ОГА и профсоюзами должны вести мониторинг ситуации с ростом тарифов и принимать меры реагирования на эти факты - вплоть до лишения лицензий – подчеркнул вице-премьер.

Как сообщал УРА-Информ, в Вишневом люди устроили акцию протеста в связи с повышением стоимости проезда.