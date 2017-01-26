17:33 26.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Правительство будет развивать экспорт электроэнергии, - Гройсман

Украина должна продолжать развивать экспорт электроэнергии, а также продавать произведенную электроэнергию другим странам.

Правительство будет развивать экспорт электроэнергии, - Гройсман

Это будет способствовать развитию украинской экономики и обеспечению энергонезависимости. Об этом премьер Украины Владимир Гройсман сообщил в рамках рабочего визита в обособленное подразделение ГП НАЭК "Энергоатом".

По словам Гройсмана – наша задача - быть экспортером электроэнергии. Необходимо продавать произведенную электроэнергию и получать за больше валюты. Это будет позитивно влиять на экономику страны - отметил Гройсман.

По словам премьера - сейчас ГП НАЭК "Энергоатом" вышел на хорошие мощности производства электроэнергии, и также было обеспечены ремонты необходимых блоков.

Как сообщал УРА-Информ, киевляне задолжали за электроэнергию 209 млн грн.


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