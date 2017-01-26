Правительство будет развивать экспорт электроэнергии, - Гройсман

Украина должна продолжать развивать экспорт электроэнергии, а также продавать произведенную электроэнергию другим странам.
Это будет способствовать развитию украинской экономики и обеспечению энергонезависимости. Об этом премьер Украины Владимир Гройсман сообщил в рамках рабочего визита в обособленное подразделение ГП НАЭК "Энергоатом".
По словам Гройсмана – наша задача - быть экспортером электроэнергии. Необходимо продавать произведенную электроэнергию и получать за больше валюты. Это будет позитивно влиять на экономику страны - отметил Гройсман.
По словам премьера - сейчас ГП НАЭК "Энергоатом" вышел на хорошие мощности производства электроэнергии, и также было обеспечены ремонты необходимых блоков.
Как сообщал УРА-Информ, киевляне задолжали за электроэнергию 209 млн грн.