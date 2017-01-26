06:00 26.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Пенсионный возраст в Украине повышать не будут, - Розенко

Вопрос о повышении пенсионного возраста для украинцев снят с переговоров с Международным валютным фондом.

Пенсионный возраст в Украине повышать не будут, - Розенко

Новая редакция Меморандума о сотрудничестве с МВФ по программе EFF будет готова и без требования о повышении пенсионного возраста для украинских граждан. Об этом в среду4,25 января, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко .

По его словам, на сегодняшний день вопрос о повышении пенсионного возраста снят. Вместе с тем вице-премьер отметил, что по пенсионной реформе переговоры еще продолжаются.

Напомним, МВФ предлагает Украине до 2027 постепенно повышать пенсионный возраст года до 63 лет. Однако комитет Рады поддержал законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста.

Как сообщал УРА-Информ, министр социальной политики Украины Андрей Рева ранее заявлял, что менять пенсионный возраст в ближайшее время Кабинет министров Украины не планирует.


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