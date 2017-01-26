НКРЭУ повышает тарифы на воду для водоснабжающих компаний

Такое решение ведомство пояснило необходимостью индексации затрат на топливно-энергетические ресурсы, реагенты и услуги подкачки воды. Как сказано в сообщении, размещенном на сайте регулятора, в тарифе ряда водоснабжающих компаний будут также учтены их дополнительные затраты в период с января по июль 2016 года.

При этом комиссия условно разделили компании на две группы отнеся к первой предприятия, по которым последний пересмотр тарифной сетки происходил в 2016 году. Для них тарифы будут увеличены в среднем на 10%.

Ко второй группе комиссия отнесла компании, тарифная сетка для которых не корректировалась достаточно давно или не пересматривалась вообще. Тарифы для этой группы будут увеличены на 36%.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ноябре в столице тарифы на природный газ выросли на 45,8% - по сравнению с ноябрем 2015 года.