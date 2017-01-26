НБУ на четверг вновь укрепил гривну

100 долл. - 2720,8137 грн;

100 евро - 2922,9702 грн;

10 российских рублей - 4,5999 грн.

При этом регулятор установил на 25 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 325 137,24;

Серебро - 4 606,34;

Платина - 268 272,23;

Палладий - 213 583,88.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 25 января, 2016 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл. - 2723,1902 грн;

100 евро - 2926,8848 грн;

10 российских рублей - 4,5987 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины 15 сентября снизил учетную ставку до 15% годовых. Смягчение монетарной политики обусловлено дальнейшим снижением рисков ценовой стабильности и согласуется с целями по инфляции, которая по мнению Нацбанка на конец года составит 12% + / - 3 процентных пункта и на конец 2017 года 8% +/- 2 процентных пункта. Размер учетной ставки на уровне 15% годовых утвержден решением правления НБУ от 15 сентября 2016 номер 277-рш "О размере учетной ставки".