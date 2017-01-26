НБУ на четверг вновь укрепил гривну

Национальный банк Украины установил на четверг, 25 января 2017 года, официальные курсы валют на уровне:
100 долл. - 2720,8137 грн;
100 евро - 2922,9702 грн;
10 российских рублей - 4,5999 грн.
При этом регулятор установил на 25 января следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото - 325 137,24;
Серебро - 4 606,34;
Платина - 268 272,23;
Палладий - 213 583,88.
Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 25 января, 2016 года официальные курсы валют на уровне:
100 долл. - 2723,1902 грн;
100 евро - 2926,8848 грн;
10 российских рублей - 4,5987 грн.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины 15 сентября снизил учетную ставку до 15% годовых. Смягчение монетарной политики обусловлено дальнейшим снижением рисков ценовой стабильности и согласуется с целями по инфляции, которая по мнению Нацбанка на конец года составит 12% + / - 3 процентных пункта и на конец 2017 года 8% +/- 2 процентных пункта. Размер учетной ставки на уровне 15% годовых утвержден решением правления НБУ от 15 сентября 2016 номер 277-рш "О размере учетной ставки".