НБУ менять учетную ставку не стал

Свое решение регулятор прояснил необходимостью нивелировать инфляционные риски по достижению целей по инфляции в 2017 и 2018 годах. Как сказано в сообщении НБУ, потребительская инфляция в прошлом году замедлилась до 12,4%, что и прогнозировал НБУ. Этому способствовала умеренная волатильность курса гривны, которая наблюдалась в течение года, - пояснили в Нацбанке.

Там также напомнили, что в конце декабря и в начале 2017 года временно усилилось девальвационное давление на гривну в результате ряда ситуативных факторов. Во-первых, на валютный рынок повлияло сезонное ослабление деловой активности и снижение поступлений валютной выручки от экспорта.

Во-вторых, предложение валюты было ограничено из-за высокой гривневой ликвидности у экспортеров, которые получили в декабре НДС на 16 миллиардов гривен. И в-третьих, спрос на валюту вырос из-за высоких бюджетных расходов в декабре, - сказано сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины 15 сентября снизил учетную ставку до 15% годовых. Смягчение монетарной политики обусловлено дальнейшим снижением рисков ценовой стабильности и согласуется с целями по инфляции, которая по мнению Нацбанка на конец года составит 12% + / - 3 процентных пункта и на конец 2017 года 8% +/- 2 процентных пункта. Размер учетной ставки на уровне 15% годовых утвержден решением правления НБУ от 15 сентября 2016 номер 277-рш "О размере учетной ставки".

28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре - сохранил на 14%.