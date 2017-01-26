07:40 26.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100158695:Polishuk

Аваков подал свою декларацию за 2016 год

Министр внутренних дел Арсен Аваков в среду, 25 января, обнародовал свою электронную декларацию за 2016 год.

Аваков подал свою декларацию за 2016 год

Свои доходы министр также разместил на своей страничке в Facebook. Так, согласно опубликованному документу глава ведомства в прошлом году заработал 466 тысяч гривен. Он также получил больше 148 тысяч евро дивидендов.

Его жена получила 289 тысяч гривен зарплаты и больше 13 тысяч гривен дохода от продажи своих акций компании Инвестор.

Главе МВД также принадлежит итальянская компания Avitalia srl, а его интересы там представляет лицензионный адвокат.

На банковских счетах Авакова лежит боле 900 тысяч гривен и 175 тысяч долларов, а также 200 тысяч гривен вложены в банковские драгоценные металлы. Наличными он хранит 15 тысяч гривен, больше 12 тысяч долларов и 65 тысяч евро.

Супруга министра на своих счетах имеет больше миллиона гривен, больше 200 тысяч долларов и около 3,5 тысячи евро. Наличными она имеет 40 тысяч гривен, 37 тысяч долларов и 21 тысячу евро.

Аваков также владеет двумя квартирами в Харькове, имеет квартиру в Чугуеве и земельный участок в Чугуевском районе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, лидер Радикальной партии Олег Ляшко внес изменения в декларацию. Политик указал, что купил дом и два земельных участка стоимостью 15 миллионов гривен в элитном районе Киевщины Конча-Заспа.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив