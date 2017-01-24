Украина рассчитывает на ратификацию соглашения о ЗСТ с Канадой в марте - Микольская

При этом Верховная Рада Украины может ратифицировать это соглашение уже в в феврале текущего года. Об этом во вторник, 24 января, в Киеве заявила журналистам заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталия Микольская.

По ее словам, в обеих странах ратификация соглашения зависит от парламентов двух стран, и сложно спрогнозировать точно, когда будут рассмотрены данные вопросы.

Напомним, 11 июля 2016 года во время визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Украину было подписано соглашение о создании зоны свободной торговли между Украиной и Канадой.

17 ноября президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О ратификации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой", определив его как неотложный.

Как сообщал УРА-Информ, 14 декабря нижняя палата парламента Канады единогласно поддержала ратификацию соглашения о ЗСТ с Украиной.