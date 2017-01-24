Наличный доллар в обменниках упал на восемь копеек

Наличный евро потерял одну копейку. Таким образом, сегодня доллар продается по 28,11 гривен, а евро можно купить 30,20 гривен за.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,00-28,00, продажи 27,80-28,50 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,5317, продажи - 28,1096 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,70-29,85, продажи - 29,70-30,80 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,2964, продажи - 30,1987 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,670, продажи - 4,600-5,200 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,257, продажи - 4,765 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в понедельник, 23 января, наличный доллар понизился на семь копеек. Наличный евро потерял копейку. Таким образом вчера, доллар продавался по 28,19 гривен, а евро можно было купить по 30,19 гривен.