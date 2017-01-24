Гройсман отметил, что в прошлом году усилий для роста экономики было мало

"Одним из наших важнейших приоритетов в плане действий, который мы предложили не к утверждению, а для обсуждения, один из приоритетов - это развитие нашей национальной экономики и обеспечения устойчивого экономического роста", – отметил Гройсман.

При этом он добавил, что в прошлом году экономика показала существенный рост.

"Мы считаем, что ряд мероприятий, которые употреблялись в последнее время, в том числе и в 2016 году, положительно повлияли на экономику нашей страны, но этого недостаточно для того, чтобы обеспечить качественный экономический рост", – заявил глава правительства

Премьер уверен, что стратегия Кабмина до 2020 года возвысит уровень экономических показателей государства.

Как сообщал "УРА-Информ", Владимир Гройсман рассказал о том, что может стать драйвером для украинской экономики. По мнению чиновника, новое дыхание может внести улучшение инфраструктуры.