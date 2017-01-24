19:25 24.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Член совета НБУ расскажет о том, чем чреват транш от МВФ

Уже в ближайшее время Украина может получить новый транш от МВФ. Его сумма составит один миллиард долларов.

Член совета НБУ расскажет о том, чем чреват транш от МВФ

Президент Украины Петр Порошенко заверил в том, что кредит будет предоставлен, но когда именно – не уточнил. Лишь добавил, что украинский вопрос восстанет на повестке дня заседания Совета директоров, которое состоится в скором времени.

Мнения экономических экспертов при этом расходятся. Кто-то не теряет оптимизма и считает, что деньги государству все-таки дадут. Другие настроены более пессимистично, утверждая, что международное финучреждение найдет любой повод для отказа.  Есть мнение третье – эти деньги станут последними от МВФ государству.

Своим прогнозом относительно дальнейшего развития событий поделится доктор экономических наук, член Совета НБУ Василий Фурман. Смотрите программу "Акцент" на телеканале "Первый Деловой" сегодня, 24 января, в 21:40.  


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