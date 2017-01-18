Рева заверил, что подымать пенсионный возраст нет необходимость

Его необходимо оставить на том уровне, что есть. Позиция правительства заключается в том, что сегодня мы не видим необходимости в этом.

Об этом в среду, 18 января, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева. При этом министр пояснил, что это в Европе плательщиков социальных взносов сегодня становится меньше, чем самих пенсионеров, поэтому там, наверное, это выход.

В Украине достаточный внутренний резервов, ведь среди работающих граждан лишь половина платит ЕСВ. Поэтому сегодня необходимо стимулировать платить налог в Пенсионный Фонд всех кто его не платит, - отметил Рева, добавив, что сейчас в Украине пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 58 лет.

Однако, с 1 января 2021 года женщины будут выходить на пенсию с 60 лет. При этом глава ведомства заверил, что повышение пенсионного возраста сейчас будет равноценно "наказанию" для тех, кто всю трудовую жизнь платит взносы, получая при этом невысокую зарплату.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины в среду, 18 января на заседании утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на текущий год. Согласно принятому документу, бюджет Пенсионного фонда Украины имеет дефицит почти в 142 миллиарда гривен.