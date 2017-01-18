16:37 18.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На реконструкцию участка дороги "Киев-Чоп" выделен один миллиард гривен

Кабмин передал участок земли в Житомирской области для проведения реконструкции участка автотрассы Киев-Чоп.

На реконструкцию участка дороги

Кабмин принял решение относительно передачи земельного участка на Житомирщине для реконструкции автодороги М-06 Киев-Чоп. Об этом рассказал вице-премьер - министр регионального развития и ЖКХ Украины Геннадий Зубко – передает пресс-служба ведомства.

Общая стоимость такого проекта оценена в 1, 009 млн грн. При этом Зубко также сообщил, что правительство Украины уже приняло решение о передаче участка в Житомирской области для проведения реконструкции автодороги М-06 Киев-Чоп - на участке км 129 + 600 - км 151 + 73.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на трассе " Киев-Чоп" дважды сбили пешехода.


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