15:38 18.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Кабмин на вакцины и лекарства выделил еще два миллиарда гривен

Речь на данный момент идет про закупку лекарств через международные организации.

Кабмин на вакцины и лекарства выделил еще два миллиарда гривен

Так, Кабмин Украины выделил еще два млрд грн - на приобретение лекарств и вакцин - через международные организации. Об этом сообщил вице-премьер Украины Павел Розенко.

По его словам – сейчас мы надеемся, и будет сделано все - чтобы в 2017 г. впервые в истории тендерные процедуры были проведены через международные организации уже сейчас, и были проведены вовремя, а поставки чтобы были сделаны уже до конца года. И в 2017 г. наконец Украина войдет в нормальный процесс - добавл Розенко. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день  98% препаратов, которые закуплены в 2015 г., уже находятся в областях.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Гройсман обещал наказать всех, кто станет завышать цены на лекарства.


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