Жители Киевщины задолжали за природный газ миллиард гривен – "Киевоблгаз"

Задолженность за газ уже составляет болем одного млрд. грн. В связи с этим решено усилить меры по устранению задолженности. Об этом сообщил глава правления ПАО "Киевоблгаз" Дмитрий Дронов

По его словам – сейчас общий долг за газ жителей Киевщины достиг серьезной суммы и составляет больше одного млрд гривен. Поэтому оперативные бригады каждый день выезжают на рейды для отключения должников. Также следует напомнить потребителям, что сумма задолженности за газ более 30 000 гривен дает право компании наложить арест на счета, а также источники доходов должника. Кроме того, могут конфисковать имущество- подчеркнул Дронов.

Как сообщал УРА-Информ, киевляне задолжали 209 млн грн за электроэнергию.