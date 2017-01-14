02:30 14.01.2017 | Экономика | Новости
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Дания из-за политики Путина увеличит военные расходы

Необходимо перевооружить Данию - для того, чтобы с НАТО противостоять России.

Дания из-за политики Путина увеличит военные расходы

Так, Дания увеличит свои военные расходы по причине агрессивной политики президента России Владимира Путина. Так, в частности – из-за размещения Россией систем ПРО в Калининградской области.

Об этом сообщил глава Минобороны страны Клаус Хьорт Фредериксен в интервью для одного из СМИ. По его словам – сейчас можно наблюдать, как россияне размещают ракеты в Калининграде, и эти ракеты могут достичь Копенгагена. Разумеется, это - очень серьезный риск - уточнил министр. По словам Клауса, имеющиеся опасения по поводу военной угрозы от РФ вполне оправданы, потому следует перевооружить Данию, чтобы с НАТО противостоять России.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Украина предоставила ОБСЕ данные про вооружение на Донбассе.


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