Дания из-за политики Путина увеличит военные расходы

Так, Дания увеличит свои военные расходы по причине агрессивной политики президента России Владимира Путина. Так, в частности – из-за размещения Россией систем ПРО в Калининградской области.

Об этом сообщил глава Минобороны страны Клаус Хьорт Фредериксен в интервью для одного из СМИ. По его словам – сейчас можно наблюдать, как россияне размещают ракеты в Калининграде, и эти ракеты могут достичь Копенгагена. Разумеется, это - очень серьезный риск - уточнил министр. По словам Клауса, имеющиеся опасения по поводу военной угрозы от РФ вполне оправданы, потому следует перевооружить Данию, чтобы с НАТО противостоять России.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Украина предоставила ОБСЕ данные про вооружение на Донбассе.