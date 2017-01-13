В Украине выросли объемы производства мяса

Производство в Украине мяса (без учета территории АР Крым, г. Севастополя и части зоны антитеррористической операции) за январь-декабрь 2016 г. – в сравнении с аналогичным периодом 2015 г. возросло на 0,7%, составив 3 млн 294,2 тыс. т. Об этом передает Госслужба статистики Украины (Госстат).

Производство молока при этом за двенадцать месяцев 2016 г. составило 10 млн 387,2 тыс. т. То есть - на 2,1% меньше, чем за такой же период 2015 г. При этом производство яиц снизилось на 9,9% в годовом исчислении, составив 15 млрд 113,5 млн шт.

Как сообщал УРА-Информ, Украина сократила объемы производства водки.