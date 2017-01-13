В США презентовали новую золотую монету с афроамериканской Леди Свободы

Об этом сообщает NBC News.

Как отмечается, монета из 24-каратного золота будет выпущена в апреле текущего года - к 225-летию Монетного двора США.

"Темнокожая девушка олицетворяет образ Леди Свободы, который, согласно закону о чеканке монет от 1792 года, должны содержать все выпускаемые американские монеты", - говорится в сообщении.

Кроме того, рядом с Леди Свободой будет размещено изображение национального символа США - парящего белоголового орлана.

В свою очередь, представители монетного двора также сообщили, что в дальнейшем планируется выпустить монеты с изображением американок с азиатскими, латиноамериканскими и индийскими чертами, чтобы "отразить культурное и этническое разнообразие страны".

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету.