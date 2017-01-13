11:58 13.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В НБУ заявили, что на ослабление гривны влияет спад экспорта

Снижение курса гривны, которое происходит с начала года, связано с традиционным для первых месяцев года сезонным спадом деловой активности.

В НБУ заявили, что на ослабление гривны влияет спад экспорта

В частности, сейчас заключается в несколько раз меньшем договоров, а значит и поступлений выручки от экспорта тоже мало. Об этом рассказал, в пятницу, 13 января, комментируя ситуацию на рынке, заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

По его словам, в таких условиях регулятор готов выходить на рынок с валютными интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний и имеет достаточно инструментов для этого.

Он также пояснил, что с этой целью Нацбанк объявил о проведении сегодня аукциона по продаже иностранной валюты в объеме до 100 миллионов долларов.

Напомним, с начала года Национальный банк осуществил во время аукционов чистую продажу иностранной валюты на сумму 14,6 миллионов долларов, чтобы предотвратить избыточные колебания обменного курса гривны.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины установил на пятницу, 13 января 2017 года, ослабил курс национальной валюты. Так, официальные курсы валют сегодня находятся на уровне:

100 долл. - 2725,1629 грн;

100 евро - 2910,2015 грн;

10 российских рублей - 4,5803 грн.


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