В НБУ заявили, что на ослабление гривны влияет спад экспорта

В частности, сейчас заключается в несколько раз меньшем договоров, а значит и поступлений выручки от экспорта тоже мало. Об этом рассказал, в пятницу, 13 января, комментируя ситуацию на рынке, заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий.

По его словам, в таких условиях регулятор готов выходить на рынок с валютными интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний и имеет достаточно инструментов для этого.

Он также пояснил, что с этой целью Нацбанк объявил о проведении сегодня аукциона по продаже иностранной валюты в объеме до 100 миллионов долларов.

Напомним, с начала года Национальный банк осуществил во время аукционов чистую продажу иностранной валюты на сумму 14,6 миллионов долларов, чтобы предотвратить избыточные колебания обменного курса гривны.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины установил на пятницу, 13 января 2017 года, ослабил курс национальной валюты. Так, официальные курсы валют сегодня находятся на уровне:

100 долл. - 2725,1629 грн;

100 евро - 2910,2015 грн;

10 российских рублей - 4,5803 грн.