08:15 13.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В этом году еще около десяти банков покинут украинский рынок, - Савченко

Как минимум еще около десяти банков в этом году покинут украинский рынок.

В этом году еще около десяти банков покинут украинский рынок, - Савченко

Об этом в четверг вечером, 12 января, в эфире одного из украинских телеканалов заявил бывший заместитель главы Национального банка Украины Александр Савченко. По его данным НБУ готовил от пяти до 10 банков на ликвидацию.

Причина в этом случае одна - очень плохой кредитный портфель. При этом он возник как по вине регулятора и экономического блока правительства, так и по вине самих менеджмента и владельцев банков, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины признал входящий в Украине во вторую двадцатку по объему активов " Платинум банк" неплатежеспособным.

Соответствующее решение Совет НБУ принял в среду, 11 января текущего года. Как сказано на сайте регулятора, банк по результатам диагностического обследования в 2016 году должен был обеспечить положительное значение регулятивного капитала.


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