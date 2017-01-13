02:00 13.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Николаевщина получит на строительство дорог миллиард гривен, - Порошенко

На строительство автодорог в Николаевщине из бюджета страны выделили один млрд грн. 

Николаевщина получит на строительство дорог миллиард гривен, - Порошенко

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Николаевской ОГА. Согласно сообщению Порошенко - изначально планировали в госбюджете на 2017 г. выделить 17 млрд грн для строительства автодорог в четырех регионах Украины.

При этом в бюджет заложено 30 млрд грн – на дороги для всей Украины. В частности, Николаевщина получит один млрд грн для строительства как центральных, так и сельских дорог.

Как сообщал УРА-Информ, Петр Порошенко также рассказал о стоимости строительства автодорог в Одесской области, которая является одной из наиболее высоких по стране.


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