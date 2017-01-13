НБУ продал на валютном аукционе 55,5 млн долл.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения составил 82 млн долл., из которых НБУ продал 55,5 млн долл.", - говорится в сообщении.

Кроме того, минимальный курс торгов по итогам аукциона составил 27,60 грн/долл., максимальный — 27,70 грн/долл. и средневзвешенный — 27,6486 грн/долл.

В свою очередь, по минимальному курсу было приобретено 7,2% валюты от общего объема удовлетворенных заявок участников — 3,996 млн долл.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", снижение курса гривны, которое происходит с начала года, связано с традиционным для первых месяцев года сезонным спадом деловой активности.