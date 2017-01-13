Ирина Геращенко заявила о низком уровне восстановления объектов на Донбассе

На сегодняшний день в Донецкой области было определено 596 объектов, которые подлежат восстановлению, на Луганщине - 150. Из них начата работа только по половине.

При этом где-то только стартовали тендеры, а на некоторых идет строительство. Об этом рассказала в пятницу утром, 13 января, на своей страничке в социальной сети, первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Она также пояснила, что в основном все объекты еще проходят тендерные процедуры. В то же время Геращенко ответила достаточно низкий уровень освоения выделенных государством средств. По ее словам, на Донечине это менее десяти процентов, а на Луганщине - чуть больше.

Причину затягивания процесса необходимо еще исследовать и этот вопрос требует дополнительной дискуссии, - пояснила политик, добавив, что работы идут по-разному, где-то видно, что ремонт делается капитальный, где-то невооруженным глазом заметна разница между ценой квадратного метра и качеством.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ирина Геращенко 12 января отправилась на Донбасс. Вместе с ней туда поехали министр по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Вадим Черныш и народный депутат Мария Ионова. Политики проверяют эффективности использования средств на восстановление инфраструктуры.