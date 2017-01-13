00:30 13.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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ENGIE начала поставлять газ в Украину

Французская компания ENGIE с 1 января текущего года начала импортировать газ в Украину.

ENGIE начала поставлять газ в Украину

За первую декаду нового года в отечественную газотранспортную систему уже поступило 3,9 миллиона кубических метров газа. Об этом в четверг, 12 января, сообщал отдел связей с общественностью и прессой компании "Укртрансгаз".

Согласно сообщению, компания ENGIE ежесуточно будет поставлять почти 0,4 миллионв кубических метров. Голубое топливо импортируется с территории Польши через ГИС Германович, - отметили в компании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во второй декаде декабря 2016 компанией ENGIE были успешно проведены тестовые поставки природного газа.


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