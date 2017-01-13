Доллар в пятницу в обменниках набрал еще 45 копеек

Наличный евро набрал 59 копеек. Таким образом сегодня доллар модно купить по 28,81 гривен, в евро повысился до 30,69 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 27,04-28,70, продажи 28,40-29,25 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 27,9429, продажи - 28,8105 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 28,50-30,25, продажи - 29,70-31,25 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,4640, продажи – 30,6872 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,730, продажи - 4,550-5,300 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,286, продажи - 4,844 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 12 января, наличный доллар повысился на 33 копейки. Наличный евро вырос на 39 копеек. Таким образом вчера доллар можно было купить по 28,36 гривен, а евро продавался по 30,10 гривен.