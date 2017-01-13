Бизнесмены нарушают закон о повышении минимальной зарплаты, - Гройсман

Об этом премьер Владимир Гройсман сообщил на странице в Facebook. По его словам – касательно тех, кто хочет обойти это решение, - случаи такие есть и будут и об этом есть сигналы. При этом премьер предупредил еще раз: на это реагировать будут жестко.

Правительство не допустит того, чтобы кто-то выкручивал руки предпринимателям. Пришло время нового "контракта" между бизнесом и властью – пусть бизнес выходит из тени, а власть организует благоприятные условия для ведения бизнеса.

Как сообщал УРА-Информ, с января 2017 г. в Украине минимальная зарплата составляет 3200 грн.