18:23 13.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100157834:mysnichenko

Бизнесмены нарушают закон о повышении минимальной зарплаты, - Гройсман

На горячую линию украинского правительства уже поступали сигналы о том, что некоторые бизнесмены нарушали закон про повышение минимальной зарплаты. 

Бизнесмены нарушают закон о повышении минимальной зарплаты, - Гройсман

Об этом премьер Владимир Гройсман сообщил на странице в Facebook. По его словам – касательно тех, кто хочет обойти это решение, - случаи такие есть и будут и об этом есть сигналы. При этом премьер предупредил еще раз: на это реагировать будут жестко.

Правительство не допустит того, чтобы кто-то выкручивал руки предпринимателям. Пришло время нового "контракта" между бизнесом и властью – пусть бизнес выходит из тени, а власть организует благоприятные условия для ведения бизнеса.

Как сообщал УРА-Информ, с января 2017 г. в Украине минимальная зарплата составляет 3200 грн.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив