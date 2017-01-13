Аваков против создания Финансовой полиции

Как написал на своей страничке в Facebook в пятницу утром, 13 января, сам министр, нельзя в Украине создавать никакой финансовой полиции. Этого нельзя допустить.

Необходимо делать современную Службу финансовых расследований, а не ремейк постсоветского ОБХСС, - заявил Аваков.

Напомним, министр финансов Александр Данилюк планирует представить доработанный проект закона о Финансовой полиции на рассмотрение Кабинета министров на ближайшем заседании.

Как сообщал УРА-Информ, комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики подтвердил, что несмотря на "техническую ошибку", которая произошла во время принятия Налогового Кодекса, налоговая милиция в Украине может работать в рамках правового поля.

В профильном комитете подтвердили, что налоговая милиция законно действует до введения закона о "Финансовой полиции". Документ подписан председателем комитета Ниной Южанина, а копия отправлена ​​в Министерство финансов.