21:14 12.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100157772:Polishuk

В ПХГ находится более 11 миллиардов кубометров газа, - Коболев

По состоянию на сегодняшний день в подземных хранилищах газа Украины находится более 11 миллиардов кубометров газа.

В ПХГ находится более 11 миллиардов кубометров газа, - Коболев

Сейчас ситуация по обеспечению газом является стабильной. В этом в четверг, 12 января, заверил глава Национальной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, в компании ожидают, что на конец февраля - начало марта в ПХГ будет восемь миллиардов кубических метров газа, что примерно равно показателю марта 2014 года. При этом Коболев напомнил, что в 2016 году его ведомству удалось достичь увеличения добычи украинского газа и в этом году он тоже планирует, что увеличение достигнет от 500 миллионов кубических метров.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что к 2020 году Украина должна обеспечить энергетическую независимость. Мы должны полностью себя обеспечить собственным газом, - отметил премьер, добавив, что это даст возможность развития национальной экономики и обеспечить снижение цены на энергоресурсы в среднесрочной перспективе.

Как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось, что Украине хватит запасов в ПХГ для отопительного сезона 2016-2017.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив