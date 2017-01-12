В Литве обнаружили замороженный счет Лазаренко на 30 миллионов долларов

Тут заморожено около 30 миллионов долларов. Документы, которые доказывают, что это деньги именно бывшего украинского премьера, обнаружены в базе данных Международного проекта журналистских расследований коррупции и организованной преступности.

Как сказано на сайте OCCRP, эти средства лежат на счете местного отделения шведского банка SEB, и литовские суды в течение последних 17 лет каждые несколько месяцев продолжают их заморозку.

Вместе с тем, журналисты утверждают, что речь идет о части денег из порядка 200-250 миллионов долларов, которые были заморожены в нескольких странах по представлению США еще в 2004 году. В то же время счет с 30 миллионов долларов, обнаруженный в бывшем литовском банке Hermis, принадлежал ликвидированному банку Лазаренко European Federal Credit Bank, а литовское отделение банка SEB в 2000 году купило банк Hermis вместе с этим счетом.

При этом в банке SEB отказались сообщить какую-либо информацию о своих клиентах, однако подчеркнули, что сотрудничают с правоохранительными органами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, замороженные в банке Антигуа и Барбуды 66,7 миллионов долларов бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, по решению местного суда, поступят в государственную казну этой страны.