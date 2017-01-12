Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 11,3 млрд куб.м

Об этом передает ПАО "Укртрансгаз".

Отмечается, что в течение суток из ПХГ Украины отобрали 73,30 млн куб.м газа.

"В Украину за сутки поступило из Словакии 40,89 млн куб.м, из Польши - 4,38 млн куб.м, из Венгрии - 3,54 млн куб.м газа", - говорится в сообщении.

В свою очередь, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 36%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыму - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, как сообщал ране "Ура-Информ", объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился до 11,459 млрд куб. м.