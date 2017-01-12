14:32 12.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Строительство аэропорта в Одессе должны вскоре завершить, - Порошенко

Строительство аэропорта в г. Одесса должно завершиться в 2017 г. и уже была начата реконструкция взлетной полосы. 

Строительство аэропорта в Одессе должны вскоре завершить, - Порошенко

Об этом сообщил глава государства Петр Порошенко – в ходе своего визита в Одесскую область. В 2017 г. строительство здания аэропорта должны завершить. Также должна быть начата ее реконструкция – добавил Порошенко.

Он также отметил, что уже поручил профильному министру провести тендер и выделить на реконструкцию полосы взлета средства.  Однако не все следует делать за счет средств госбюджета. Лучше было бы организовать специальный фонд. В данный фонд необходимо предоставить не финансирование из бюджета, а кредитование – добавил президент.

Как сообщал УРА-Информ, в России аэропорт был закрыт по причине инцидента на взлетной полосе.


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