МВФ в ближайшие недели рассмотрит вопрос Украины, - Джерри Райс

Через несколько недель должно состоятся заседание совета директоров. Об этом в четверг, 12 января, заявил представитель Фонда Джерри Райс.

По его словам, в МВФ видят хороший прогресс в реализации мероприятий, необходимых для завершения третьего пересмотра программы EFF. При это он добавил, что общим размером транша может составит 17,5 миллиардов долларов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Петр Порошенко во время телефонного разговора с директором распорядителем МВФ Кристин Лагард договорился о проведении встречи в январе 2017 года.