Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины на 2%

Как сказано в обзоре Всемирного банка "Глобальные экономические перспективы", опубликованном в среду, 11 января, в 2017 году ВВП Украины вырастет на 2%. При этом в 2018-2019 годах этот показатель вырастит еще на 3%.

Такой прогноз обусловлен прогрессом в реформировании государственных финансов, управлении долгом, энергетических субсидий и банковской системы, - заверили в банке.

В месте с тем ВБ напомнил, что в 2016 году рост украинской экономики составил 1% после 10-процентного снижения в 2015 году.

В тоже время в банке пояснили, что это обусловлено ослаблением военного конфликта в восточной Украине наряду с проведением реформ в 2014-2015 годах, которые стабилизировали экономику страны и уменьшили дисбалансы.

Кроме того, Украина остается в программе Международного валютного фонда, а это также позволяет привлекать средства от других международных доноров.

Всемирный банк также отмечает снижение инфляции в Украине до уровня менее 15% и стабилизацию обменного курса гривны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Украины заверил, что по результатам 2016-го года, ожидается рост ВВП на уровне 1,5%. При этом глава правительства также добавил, что следующий год станет годом экономического роста.