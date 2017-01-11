10:10 11.01.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинские АЭС за сутки произвели 258,51 млн кВт-ч электроэнергии

Станциями выработано 258,10 млн кВт-ч электроэнергии. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках АЭС — в пределах нормы.

Украинские АЭС за сутки произвели 258,51 млн кВт-ч электроэнергии

Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатома.

Как отмечается,  на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке №1 Ровенской АЭС 19-е сутки среднего планового ремонта. На энергоблоке №3 Ровенской АЭС 78-е сутки капитального планового ремонта. На энергоблоке №2 Южно-Украинской АЭС 48-е сутки среднего планового ремонта.

Кроме того, диспетчерские графики генерации составляют: для ЗАЭС - 5 300 МВт, РАЭС - 1 425 МВт, ЮУАЭС - 2 010 МВт, ХАЭС - 2020 МВт.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции накрыли новым саркофагом.


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